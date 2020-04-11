شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف أسباب اعتزاله كرة القدم مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس المواسم الثلاثة الأخيرة له بالملاعب عقبل الاعتزال بقميص الزمالك.

وأضاف حازم إمام في تصريحات عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "إدارة الزمالك خلال مواسم 2005 و2006 و 2007 كانت تضم لاعبين أقل كثيراً من قيمة وتاريخ النادي، مع كامل احترامي لهم".

وأوضح:" كنت في حاجة برفقة زملائي الكبار في صفوف الفريق وقتها لخامات مميزة تكمل بعض النواقص في الفريق ولكن كانت إدارة الزمالك تتعاقد مع أسماء أقل من المستوى".

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وتابع تصريحاته:" تدهورت النتائح بالطبع في ذلك الوقت وكانت جماهير الزمالك تتحامل علي كبار الفريق وأنا على رأسهم،وهو ما دفعني في النهاية للاعتزال".

ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.