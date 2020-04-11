7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، بيراميدز يدرس عرض أتلتيكو مينيرو البرازيلي لشراء كينو المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح علّق مسئولو منتخب مصر الأول ، على قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى الموسم المقبل إلى 3 فقط بدلا من 4، وكذلك إلغاء قرار اعتبار لاعب من شمال افريقيا كلاعب محلى. أشرف صبحى: الوزارة لا تتدخل في الأمور المالية بين الأندية واتحاد الكرة اكد اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الأزمة بين الزمالك و اتحاد الكرة ، و الخاصة بمستحقات القلعة البيضاء لدى الإتحاد الأفريقى كاف ، لاتخص وزارة الرياضة الأهلي يؤجل تفعيل غرامة "خناقة" رمضان صبحي مع بادجي قرر مسئولو النادي الاهلي تأجيل تفعيل غرامة الخصم من ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي آليو باجي بعدما تسببت ظروف تجميد النشاط الرياضي في خصم هذه الغرامة من راتب شهر مارس الماضي لثنائي الفريق الذى تشابك في أحدى تدريبات الاهلي قبل عدة أسابيع قبل توقف الدوري. الأوليمبياد وأزمة القيد يعرقلان رحيل كريم العراقي عن المصرى في الصيف تمسك مسئولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية ببقاء اللاعب كريم العراقي ظهير أيمن الفريق مع النادي البورسعيدي وتم رفض رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليغلق الأبواب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه وفي مقدمتها الزمالك. Advertisements مجلس الأهلي يعقد ثانى اجتماعاته عبر "الفيديوكونفرانس" منتصف أبريل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيد الرياضي والإداري. بيراميدز يدرس عرض أتلتيكو مينيرو البرازيلي لشراء كينو يدرس مسئولى نادى بيراميدز عدة العرض البرازيلى المقدم من نادى أتلتيكو مينيرو، من أجل الحصول على خدمات البرازلى ماركوس كينو نجم الفريق والمعار لنادى الجزيرة الإماراتي، حتى نهاية الموسم الجارى. فايلر يتابع برنامج التدريب اليومى للاعبي الأهلي على فترتين يتابع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، البرنامج التدريبى للاعبى الفريق فى منازلهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، ويحرص المدرب السويسرى على متابعة التزام اللاعبين بخوض تدريبات بدنية مُتفق عليها فى المنازل خلال توقف النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب تفشى وباء "كورونا".

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