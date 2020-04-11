شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى : لا أمانع رحيل حسام حسن حال تلقى النادي عرضا مناسبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة أنه في حاجة فنية شديدة لحسام حسن، مهاجم الفريق السكندري لكنه في نفس الوقت لن يقف في طريق انتقاله للأندية الكبرى حال تلقى النادي عرضا مناسبا.

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة قائلا "أرغب في استمرار حسام حسن وأحتاجه فنياً، ولكن في حالة وجود عرض مناسب له وللنادي لن نقف في طريقه".

وأوضح صدقي:" الناحية التسويقية في شراء وبيع اللاعبين مميزة جداً في سموحة وأثق أن النادي قادر على تعويض الرحيل المحتمل لحسام حسن بلاعب مميز اّخر".

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه على الرغم من حاجته لخدمات حسام حسن إلا أنه لن يقف في طريقه وكذلك إدارة النادي، في حالة وصول عرض مناسب يليق بقيمته وبإسم النادي.

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قال حمادة صدقي أن تخفيض راتبه الشهري في النادي السكندري بنسبة 50% أمراً واجباً في ظر الظروف الراهنة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا قائلا "هذا واحب لم أتردد فيه في ظل الظروف الحالية وعدم وجود دخل للنادي في هذه الفترة".

وأشار صدقي إلى أن الخطأ الذى صدر من الصفحات الرسمية لنادي سموحة عقب تنازله عن نصف راتبه، والقول برحيله عن النادي جاء دون قصد من المسئولين عن هذه الصفحات نتيجة سوء فهم لرسالة الشكر التى وجهها لى رئيس النادي.

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه من المستحيل استعداد الأندية للدورى في ظرف اسبوعين، موضحا أنه من الوارد استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، في حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا، لكن هذا سيحتاج من الأندية لمدة شهر على أقل تقديرر قائلا " نتمنى عودة الدوري جميعاً وهذا يتوقف على أجندة الكاف وموعد المنافسات القارية للأندية والمنتخبات".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن اتحاد الكرة عليه ابلاغ جميع الأندية بشكل رسمي في حالة عودة المسابقة قبلها بشهر كامل كي يتمكن الجميع من الاستعداد لاستئناف النشاط.