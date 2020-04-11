شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي : الزمالك لم يطلب إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن إدارة الزمالك لم تطلب من قريب أو بعيد إلغاء الدوري هذا الموسم بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف يحيى عبر قناة الزمالك، مساء الجمعة: "الزمالك لم يطلب بأن يتم إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، وهذا الأمر عار تمامًا من الصحة، الزمالك لم يطلب هذا الأمر مطلقا، ولم يتطرق إلى هذا الأمر".

وقال طارق يحيى أن الزمالك طالب بمعرفة مصير مسابقة الدوري في نهاية شهر أبريل الجاري، لمعرفة مصير المسابقة ومصير الأجهزة الفنية ومصير اللاعبين الذين يتقاضون ملايين من الفريق ولم يتطرق لفكرة الغاء الدوري.

وأضاف يحيى: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".

Advertisements

من ناحية أخرى يُحدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مصير ضم حسام عاشور قائد الأهلى إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه، خاصة بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر بعدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع القلعة الحمراء، ما يجعل انتقاله بصورة شرعية فى صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن انضمام حسام عاشور إلى صفوف الزمالك بالموسم الجديد متروك للفرنسى باتريس كارتيرون، مؤكداً أن القلعة البيضاء تمتلك الأموال الكافية لضم عاشور أو أى لاعب آخر، إلا أن الرؤية الفنية متروكة لكارتيرون بشأن ضم قائد الأهلى من عدمه فى الموسم الجديد.