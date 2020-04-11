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فرج عامر يشكر ناصر ماهر لتبرعه بمرتبه لنادى سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالشكر الى ناصر ماهر لاعب الفريق والمعار من النادى الاهلى لمده موسم لتبرعه براتبه للنادي السكندري ، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس .

 

 

وتعانى الأنديه المصرية من أزمه مالية طاحنة نظرا لتجميد النشاط الرياضى واصبح مصير الدورى العام غير معلوم . 

 

وكان حماده صدقى  قد تنازل ومعه أفراده جهازه  عن 50% من مستحقاتهم للمساهمة فى حل الأزمة المالية التى يعانى منها سموحة حاله حال جميع الأندية فى ظل توقف النشاط . 

 

وقال عامر لن اتدخل مع اى فرد بالنادى سوء من الموظفين أو العمال أو الاجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات الماليه رغم كل هذه الظروف الصعبة . 

 

ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الازمة المالية . 

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رفض ناصر ماهر نجم النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة، وأبرز عناصر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، تشبيه طريقة لعبه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

 

وأضاف ناصر ماهر في تصريحات عبر فضائية "أون سبورت 2"، مساء الأربعاء، أن عبد الله السعيد استلم الراية من تريكة لكنه لم ولن يكون بديلا لتريكة، وكذلك أنا أحب أن يكون لي طريقة لعبي الخاصة واسلوبي الخاص ولا أحب تشبيهي بالسعيد، ولا أحب كلمة بديل السعيد لأننى لست بديله.

 

وكشف ماهر عن سر رحيله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة قائلا:" تغيير المدربين في الأهلي السبب الرئيسي لرحيلي".

 

شارك ناصر ماهر مع القلعة الحمراء في عدة مباريات خلال الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر ليرحل بعد ذلك الموسم إلى سموحة على سبيل الإعارة من جديد.

 

وخلال الموسم الجاري، شارك ناصر ماهر مع سموحة في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 7 أهداف كاملة للفريق السكندري قبل توقف النشاط.

 

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