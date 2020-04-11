شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يشكر ناصر ماهر لتبرعه بمرتبه لنادى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالشكر الى ناصر ماهر لاعب الفريق والمعار من النادى الاهلى لمده موسم لتبرعه براتبه للنادي السكندري ، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا .

وتعانى الأنديه المصرية من أزمه مالية طاحنة نظرا لتجميد النشاط الرياضى واصبح مصير الدورى العام غير معلوم .

وكان حماده صدقى قد تنازل ومعه أفراده جهازه عن 50% من مستحقاتهم للمساهمة فى حل الأزمة المالية التى يعانى منها سموحة حاله حال جميع الأندية فى ظل توقف النشاط .

وقال عامر لن اتدخل مع اى فرد بالنادى سوء من الموظفين أو العمال أو الاجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات الماليه رغم كل هذه الظروف الصعبة .

ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الازمة المالية .

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