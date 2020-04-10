شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يدخل «تيك توك» بـ«جيت على البايظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحارس عصام الحضري البالغ 47 عاما حارس مرمي المنتخب المصري والأهلي والزمالك السابق، عبر حسابه في «إنستجرام» و«تيك توك» مقطع فيديو خلال رقصه على أنغام أغنية «جيت على البايظ» الشعبية. وأصبح عصام الحضري الملقب «السد العالي» أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم، حين خاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام السعودية في منافسات الدور الأول لمونديال «روسيا 2018»، وهو في سن 45 عاما و5 أشهر، وكسر بذلك رقم الحارس الكولومبي فاريد ماندراجون الذي تخطى سن 43 عاما حينما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.

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