شكرا لقرائتكم سبورتنج لشبونة يستعد لاطلاق اسم كريستيانو رونالدو على ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيظل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وسبورتنج لشبونة السابق عالقا في اذهان وقلوب الفريق البرتغالي كأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، نظرا لمشواره الكبير مع الساحرة المستديرة، وتوج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات سابقة ضمن العديد من الانجازات الفردية والجماعية.

وتتذكر جماهير لشبونة البرتغالي، نجمها كريستيانو رونالدو والذي بدأ مشواره مع الفريق في صفوف الناشئين حتي تم تصعيده للفريق الأول ومنه انتقل لمشوار التألق الأوروبي.

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وتبحث جماهير سبورتنج لشبونة لتكريم قائد منتخب البرتغال وتغيير اسم ملعب الفريق "ألفالادي" إلى ملعب كريستيانو رونالدو وفقا لما جاء في صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، التى أوردت تصريحات رئيس نادي سبورتنج وقال فيها أن الأمر سيجعل النادي فخور للغاية وإن النادي يسير في الطريق لانهاء الاجراءات الخاصة بتغيير اسم الملعب.

وسيتم استخدام الاسم التجاري للنجم البرتغالي "CR7" ووضعه بجوار اسم الملعب خاصة وإنه الاسم الذي يتم وضعه على مشروعات رونالدو التجارية.

ورحل رونالدو عن سبورتنج لشبونة منذ 17 عاما عندما انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في عام 2003 ومنه انتقل لريال مدريد قبل أن ينتقل ليوفنتوس الإيطالي.