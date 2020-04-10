شكرا لقرائتكم مدرب سموحة: نرحب بالعروض المناسبة لرحيل حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "أرغب في استمرار حسام حسن وأحتاجه فنياً، ولكن في حالة وجود عرض مناسب له وللنادي لن نقف في طريقه".

وأوضح صدقي:" الناحية التسويقية في شراء وبيع اللاعبين مميزة جداً في سموحة وأثق أن النادي قادر على تعويض الرحيل المحتمل لحسام حسن بلاعب مميز اّخر".

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وأتم تصريحاته مؤكداً أنه على الرغم من حاجته لخدمات حسام حسن إلا أنه لن يقف في طريقه وكذلك إدارة النادي، في حالة وصول عرض مناسب يليق بقيمته وبإسم النادي.