شكرا لقرائتكم مدرب سموحة: نرحب بالعروض المناسبة لرحيل حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وأضاف صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "أرغب في استمرار حسام حسن وأحتاجه فنياً، ولكن في حالة وجود عرض مناسب له وللنادي لن نقف في طريقه".
وأوضح صدقي:" الناحية التسويقية في شراء وبيع اللاعبين مميزة جداً في سموحة وأثق أن النادي قادر على تعويض الرحيل المحتمل لحسام حسن بلاعب مميز اّخر".
وأتم تصريحاته مؤكداً أنه على الرغم من حاجته لخدمات حسام حسن إلا أنه لن يقف في طريقه وكذلك إدارة النادي، في حالة وصول عرض مناسب يليق بقيمته وبإسم النادي.
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