شكرا لقرائتكم حماد صدقي: خبر رحيلي عن سموحة غير مقصود.. وتنازلى عن نصف راتبي واجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "هذا واحب لم أتردد فيه في ظل الظروف الحالية وعدم وجود دخل للنادي في هذه الفترة".

وكشف صدقي أن الخطأ الذى صدر من الصفحات الرسمية لنادي سموحة عقب تنازله عن نصف راتبه، والقول برحيله عن النادي جاء دون قصد من المسئولين عن هذه الصفحات نتيجة سوء فهم لرسالة الشكر التى وجهها لى رئيس النادي.