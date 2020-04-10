شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: استكمال الدوري المصري يتوقف على أجندة الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: " نتمنى عودة الدوري جميعاً وهذا يتوقف على أجندة الكاف وموعد المنافسات القارية للأندية والمنتخبات".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن اتحاد الكرة عليه ابلاغ جميع الأندية بشكل رسمي في حالة عودة المسابقة قبلها بشهر كامل كي يتمكن الجميع من الاستعداد لاستئناف النشاط.