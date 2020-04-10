شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مرتضى منصور موافق على منح الدورى للأهلي وفقا للوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف يحيى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "الزمالك لم يطلب بأن يتم إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، وهذا الأمر عار تمامًا من الصحة، الزمالك لم يطلب هذا الأمر مطلقا، ولم يتطرق إلى هذا الأمر".

وقال يحيى: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".