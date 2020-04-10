شكرا لقرائتكم كروس يستنكر الانتقادات ويوضح موقفه بشأن تقليص الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استنكر نجم كرة القدم الألماني الدولي توني كروس الادعاءات بأنه يرفض فكرة التكافل والتضامن خلال الفترة العصيبة الحالية الناجمة عن تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال كروس، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الخميس: من الممكن أنه لم يتم ترجمة تصريحاتي بشكل صحيح أو أن البعض لا يريد أن يفهمها.

وكان كروس تعرض لانتقادات هائلة من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب موقفه السلبي بشأن تقليص الرواتب في ظل وباء كورونا.

وكشف كروس عن معارضته للفكرة رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الأندية الإسبانية، والبلاد بشكل عام، في هذه الفترة العصيبة بسبب وباء كورونا.

ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الشهير الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل بأنه غير واقعي.

وقال كروس "30 عاما": بشكل أساسي ، يظل هذا خيارا. ويعتمد هذا على أين توجه المساعدة. يجب أن يكون خيار للجميع من أجل يفكروا فيه. ورغم ذلك، ما زال كروس يرى أنه من الأفضل الحصول على الراتب كاملا، وبعدها الاستفادة من الراتب بشكل عقلاني للمساعدات يمينا ويسارا.

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وقال كروس: تقليص الراتب يبدو كتبرع للا شيء، أو للنادي ، رغم أنه ليس ضروريا هنا في ريال مدريد، الجانب الآخر هو ما سأفعله بهذا المال الذي اتقاضاه. اعتقد أن الجميع مطالبون بالمساهمة أينما كانت هناك حاجة في هذا الوقت.

وقال توماس رونسيرو، من صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة في إسبانيا ، في أحد البرامج التلفزيونية يوم الأربعاء: يجب عليه أن يكون واقعيا. أظهر تبلدا جرحني. كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب.

وأوضح حارس المرمى والمدرب السابق خورخي دي أليساندرو في تصريحات بنفس البرنامج : شكل رأيه صفعة على الوجه. هذا الرجل يعيش في فقاعة. يعيش في عالم آخر.

ورد كروس: تعرفونني جيدا. رأيي كما كان منذ البداية وهو إذا استطعنا مساعدة العمال وبعض القطاعات في النادي. أرى أنه أمر منطقي أن نتبرع بجزء من راتبنا.

وأشار كروس، اللاعب السابق ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، إلى القرار الذي أعلنه النادي حديثا بشأن موافقة اللاعبين على تقليص رواتبهم بنسبة 10 بالمئة ترتفع إلى 20 بالمئة حال إلغاء الموسم الحالي 2019 - 2020.

وأعلنت أندية أخرى في الدوري الإسباني، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد، سابقا تقليص رواتب لاعبيها بصفة مؤقتة بنسبة 70 بالمئة.