شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : "لعبت ماتشين فى يوم واحد بسبب حسن شحاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك و منتخب مصر الأسبق أنه خاض مباراتين فى يوم مع الفريق الابيض بسبب اعتذار حسن شحاتة، نجم القلعة البيضاء عن حضور أحد مباريات الفريق.

وأوضح فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك قائلا "في عام 70 كان حسن شحاتة عائدا من رحلة الكويت وحصل على إجازة والزمالك كان يشارك في الدورة الصيفية و كنت اشارك مع الفريق الابيض في مباراة السكة الحديد والتي اقيمت في الواحدة ظهرا والفريق الأول كان لديه مباراة اخرى الساعة 3 واعتذر حسن شحاتة عن حضور المباراة بسبب تواجده في كفر الدوار مسقط رأسه و شاركت في تلك المباراة بشكل اساسي لتعويض غياب حسن شحاتة وظهرت بمستوى جيد وأصبحت اشارك معه في مركز خط الوسط".

كلف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فاروق جعفر نجم النادى السابق وأحد رموزه، بقيادة غربلة لقطاع الناشئين باستحداث أفضل أساليب العمل وفقا لسياسة محددة حتى يستفيد النادى بقطاع الناشئين بأفضل صورة ويرغب مرتضى منصور أن يستفيد من قطاع الناشئين بأفضل صورة لمد الفريق الأول بالمواهب فى مختلف المراكز.

كلف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فاروق جعفر نجم النادى السابق وأحد رموزه، بقيادة غربلة لقطاع الناشئين باستحداث أفضل أساليب العمل وفقا لسياسة محددة حتى يستفيد النادى بقطاع الناشئين بأفضل صورة ويرغب مرتضى منصور أن يستفيد من قطاع الناشئين بأفضل صورة لمد الفريق الأول بالمواهب فى مختلف المراكز.