شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 \ 4 \ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 \ 4 \ 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحاث الهام التى رصها في سياق التقرير التالي: "حاوي" الأهلي يُلبّي رغبة صاحب أغنية "يا كورونا مالك ومالنا" أجرى وليد سليمان لاعب الأهلى إتصال هاتفى بالطفل "عبدالله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان، والذى اشتهر خلال الفترة الأخيرة بالغناء للأهلى و لبّى "حاوي" الاهلي طلب الطفل الذى عبّر عن رغبته في التحدث أو مقابلة نجم الأهلي. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيد الرياضي والإداري. Advertisements فايلر يتابع برنامج التدريب اليومى للاعبي الأهلي على فترتين يتابع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، البرنامج التدريبى للاعبى الفريق فى منازلهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، ويحرص المدرب السويسرى على متابعة التزام اللاعبين بخوض تدريبات بدنية مُتفق عليها فى المنازل خلال توقف النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب تفشى وباء "كورونا". طمأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى زوجته وأسرته فى سويسريا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا، الذى يضرب العالم كله حالياً، وأكد المدير الفني للأهلي لأسرته أن الأمور جيدة في مصر وأن الحكومية المصررية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا". أبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة النادى بأنه ليس بحاجة ماسة لتدعيم الجبهة اليُمنى ولن يتسرّع فى هذا الملف، مؤكداً أن هناك عدة أمور يجب مراعاتها بشأن تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 \ 4 \ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.