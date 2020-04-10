شكرا لقرائتكم خبر عن "لن أعيش في جلباب خليفة أحد".. لاعبون رفضوا تشبيههم بنجوم سابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي والمعار إلى سموحة فكرة تشبييه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، لاسيما أنه كان بديله بالقلعة الحماء قبل أن يخرج للإعارة في صفوف الفريق السكندري بداية الموسم الحالي، مفضلا أن تكون شخصيته مستقلة عن غيره من النجوم السابقين وأن يكون صاحب شخصية مستقلة.

و رفض ناصر ماهر، تشبيه طريقة لعبه بعبد الله السعيد ، مؤكدا أن عبد الله السعيد استلم الراية من محمد أبو تريكة نجم الفريق الأحمر السابق، ولكنه لم ولن يكون بديلا لتريكة، وكذلك أحب أن يكون لي طريقة لعبي الخاصة واسلوبي الخاص ولا أحب تشبيهي بالسعيد، ولا أحب كلمة بديل السعيد لأننى لست بديله.

هذه التصريحات جاءت انتفاضا من النجوم الواعدين للرد على تشبيههم بلاعبين سابقين وتسميتهم بأسمائهم مسبوق بكلمة "خليفة"، حيث يرى أكثر من لاعب أن هذه الصفة ليست فيه، لاختلافه عن الاسم المشبه به شكلا وموضوعا، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين الذين رفضوا العيش في جلباب الخليفة

كشف ناصر ماهر، عن ابعاده عن المشاركة مع الأهلي بعد واقعة خوضه لمباراة خماسية مع المدرب السابق للأهلي.

وقال ناصر ماهر أنه تورط في خوض مباراة خماسية مع أحمد فتوح لاعب الزمالك في ذلك الوقت، وقام أحد الأشخاص بتصويره وبالتالي وقع عليه ألأهلي عقوبة مالية واستبعاد مباراة.

وأضاف ماهر، أنه بعد قرار الإستبعاد قال لمدرب الأهلي وقتها "good luck" وبالتالي ابعدتنى عن المشاركة في الأهلي 9 مباريات لأن المدرب فهمها على انها استهزاء بالقرار.

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وداعب لاعب الأهلي المعار لسموحة زميله فتوح الذى ورطه في هذه المباراة قائلا :"هو اللى دعانى وانا اتصورت وهو لأ ربما لأننا كنا نلعب فيلا منطقته، موضحا انه تعلم درسا قاسيا من هذا الموقف.

شارك ناصر ماهر مع القلعة الحمراء في عدة مباريات خلال الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر ليرحل بعد ذلك الموسم إلى سموحة على سبيل الإعارة من جديد.

وخلال الموسم الجاري، شارك ناصر ماهر مع سموحة في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 7 أهداف كاملة للفريق السكندري قبل توقف النشاط.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، أول أمس الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.