شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشاهد عملية اختطافه في اللالالند ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عبر استورى الانستجرام، مشهد كوميدى من مسلسل "فى اللا لا لاند" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وحمدى الميرغنى.

وجاء المشهد الكوميدى بذكر أسم محمود كهربا، حيث قالت دنيا سمير غانم: "سارق تيار كهربا واخد كشك من غير ترخيص" ليرد حمدى المرغنى قائلاً: "يا سلام وهيرحلوه اندونيسيا علشان سارق تيار كهربا، ده لو سارق محمود كهربا نفسه مش هيرحلوه".

فى سياق أخر، طمأن المحامى السويسرى مونتنييرى النادى الأهلى بقوة موقف القلعة الحمراء فى قضية محمود عبد المنعم، المتداولة حالياً فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما قدم الزمالك شكوى ضد الأهلى بالاتحاد الدولى يتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب من القلعة البيضاء الصيف الماضى للانتقال إلى صفوفه.

ويتابع مونتييرى هذه القضية بشكل قوى فى الفيفا وأكد لمسئولى الأهلى مؤخراً أن موقف النادى سليم وقوى فى هذا الصراع، بعدما سبق وأرسل الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التى سبق وتقدم بها نادى الزمالك ضد الأهلى وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

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وجاء رد الأهلى بعدما النادى إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى، وقال الزمالك فى شكواه إن الأهلى حرض اللاعب على الرحيل من الزمالك بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الأهلى فى رده على الفيفا بأن النادى بعيد تماماً عن هذا الاتهام وهذا التحريض، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.