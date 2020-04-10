شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج : حارس إنبي سيكون الأفضل في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد علي فرج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أن محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك هما الأفضل هذا الموسم ، مشيراً إلي ان الحارسيين يقدمان مستوي مميز هذا الموسم .
وقال علي فرج : "محمود جاد حارس يمتلك ستايل أوروبي وأتوقع أن يكون الحارس الاول في الكرة المصرية بالمستقبل القريب".
وشدد علي فرج أن هناك بعض الاشخاص كانوا يتعمدوا صنع خلافات بينه وبين مجلس إدارة نادي طنطا ولكن الأمور أصبحت أفضل الآن.
قرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تخفيض العمالة فى مقر النادى الى 10 % فقط خلال المرحلة الحالية والتواجد فى العمل بينهم بنظام "التناوب"، ويأتى هذا القرارمن قبل مجلس إدارة طنطا لمنع الاختلاط بين العاملين والمساهمة أيضا فى تجنب فيروس كيورونا المستجد.
وكان فايز عريبى رئيس نادى طنطا قد قرر عمل غرفة طوارئ داخل مقر النادى والاجتماع باللجنة الطبية واللجنة التنفذية لوضع بعض الخطط لمواجهة فيروس كيورونا المستجد، فيما قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي بسبب فيروس كورونا وإيقاف جميع الأنشطة، منح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى العاملين فى النادى واللاعبين رواتبهم كاملة خلال فترة التوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث تم إيقاف النشاط الكروى تجنبا لانتشار فيرس كورونا.
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