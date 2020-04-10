شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج : حارس إنبي سيكون الأفضل في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد علي فرج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أن محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك هما الأفضل هذا الموسم ، مشيراً إلي ان الحارسيين يقدمان مستوي مميز هذا الموسم .

وأشار حارس فريق طنطا في تصريحات علي قناة اون تايم سبورت ، إلي أنه يتوقع أن يكون محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي ، حارس مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال علي فرج : "محمود جاد حارس يمتلك ستايل أوروبي وأتوقع أن يكون الحارس الاول في الكرة المصرية بالمستقبل القريب".

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وشدد علي فرج أن هناك بعض الاشخاص كانوا يتعمدوا صنع خلافات بينه وبين مجلس إدارة نادي طنطا ولكن الأمور أصبحت أفضل الآن.