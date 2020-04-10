شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل نجوم الكرة فترة توقف النشاط الكروي في العالم حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، في نشر العديد من الفيديوهات الكوميدية علي تطبيق الفيديوهات الأشهر حاليا " تيك توك ".

وتنافس لاعبو الكرة في نشر فيديوهات ولقطات واغاني مع اسرهم واصدقائهم خلال فترة حظر التجول الجالية، وفي التقرير التالي نستعرض اهم فيديوهات خطفت الأضواء لنجوم الكرة علي تيك توك .

باسم مرسي يقوم بدور ست البيت

داعب باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق جمهوره على تطبيق "تيك توك" بنشر فيديو له مع زوجته وطفلته يؤدى خلاله أعمال البيت خلال فترة العزل المنزلى وتوقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس كورونا.

علي لطفي وباسم مرسي يغنيان لحكيم

نشر على لطفى حارس مرمي الأهلي مقطع فيديو جديد مع باسم على على التيك توك، خلال رقصهما بطريقة ساخرة على أغنية "الحب ندانى" للمطرب حكيم.

عصام الحضري هتكبرها عليا هفخمها عليك

حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، نشر عبر حسابه على تيك توك، فيديو له وهو يرقص على الأغنية، ويغنى " هتكبرها عليا هفخمها عليك.. اسمع منى يا شنب .. جيت ع البايظ"

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احمد ناجي وابنته

استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنيه بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ في فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وأدى ناجى فى الفيديو برفقة ابنته ندى مشهد تمثيلى من فيلم "لاتراجع ولا استسلام" للفنان أحمد مكى حيث أدت ابنته دور بدرية طلبة وأدى ناجى دور ماجد الكدوانى.

احمد عيد عبد الملك : ونتقابل في جهنم بقا

داعب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، متابعيه على تطبيق تيك توك بنشر فيديو ساخر قال فيه، "نتقابل فى جهنم إن شاء الله.. عشان لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه هناك".

مباراة بين جنش ودونجا و " كلب "

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز، فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يجمعه بزميليه عمرو جمال مهاجم الطلائع ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك أثناء لعب مباراة كرة قدم مع كلب وسط أجواء من الضحك.

رمضان صبحي يقلد اللمبي

تقمص رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى، شخصية الفنان محمد سعد الشهيرة بـ"اللمبى" فى فيلم "الناظر" للراحل علاء ولى الدين، وحاول تقليد شخصية اللمبى عبر تطبيق تيك توك برفقة أصدقائه.

مصطفي محمد يرقص علي تيك توك

على غرار رمضان صبحى نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى، قام مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك والمنتخب الأولمبى أيضًا، بنشر مقطع فيديو على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الرقص على تطبيق "تيك توك"، حيث يواصل اللاعب خوض تدريباته فى معسكره الانفرادي بالغردقة، حيث يخوض عدة تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمى.

محمد زيدان يعلم نجله الكرة

انضم محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر زيدان فيديو على حسابه الجديد أثناء تعليمه لنجله مهارات لعب كرة القدم