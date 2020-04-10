شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «دالجليش» أسطورة ليفربول بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة اسطورة فريق كرة القدم بالنادي، السير داني دالجليش، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشر الموقع الرسمي للنادي، بيانًا رسميًا أصدرته أسرة دالجليش، والذي جاء على النحو التالي:

تم إدخال السير كيني إلى المستشفى يوم الأربعاء 8 أبريل لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية.

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وتماشيًا مع الإجراءات الحالية، تم وضع السير لاحقًا للاختبار من فيروس كورونا على الرغم من أنه لم يظهر أي أعراض للمرض من قبل. بشكل غير متوقع، كانت نتيجة الاختبار إيجابية لكنه لم تظهر عليه الأعراض حتى الآن.

قبل دخوله المستشفى، اختار السير كيني عزل نفسه طواعيًة لفترة أطول من الفترة الموصى بها مع عائلته. ويحث الجميع على اتباع إرشادات الحكومة والخبراء المعنيين في الأيام والأسابيع المقبلة.

ويود أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر موظفي خدمات الصحة الوطنية المتميزين، الذين يجب أن يكون تفانيهم وشجاعتهم وتضحياتهم محور اهتمام الأمة في هذا الوقت الاستثنائي.

ويطلب دالجليش من الجميع أيضًا منحهم المساحة للقيام بعملهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم واحترام خصوصية عائلته.

كما يأمل في العودة إلى المنزل قريبًا. سنقدم المزيد من التحديثات عندما يكون ذلك مناسبًا.