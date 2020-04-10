شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يتطلع لتدعيم دفاع ريال مدريد بالتعاقد مع «أوباميكانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، المدافع دايو أوباميكانو، لاعب فريق أر بي لايبزيج الألماني، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم لتدعيم خط دفاع الفريق الملكي.

ويلعب أوباميكانو، في صفوف لايبزيج منذ يناير 2017، وثبت نفسه كلاعب رئيسي في الفريق بفضل أدائه الرائع في الدوري الألماني والبطولات الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، يتطلع زيدان للتعاقد مع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما، وذلك في ظل عدم اقتناعه بالإسباني ناتشو الذي بلغ من 30 عاما وجعله أسيرا لدكة البدلاء حتى هبطت قيمته السوقية لتصل إلى 35 مليون يورو لتصل لـ12 مليونا فقط بحسب موقع «ترانسفير ماركت» على الرغم من بقاء عامين على نهاية عقده.