شكرا لقرائتكم برادلي: أبو تريكة ومحمد صلاح من أفضل اللاعبين الذين توليت تدريبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن تأثره بكل من محمد صلاح ومحمد أبو تريكة نجمى الفراعنة خلال توليه فترة تدريب المنتخب قبل رحيله في 2013 بعد الخسارة من غانا في تصفيات كأس العالم 2014، وقال برادلي في حوار لمجلة "سبورتس اليوسترايتد": "محمد صلاح ثانى أفضل لاعب قمت بتدريبه في مسيرتي بعد البلغاري ستويتشكوف الذى قمت بتدريبه في نهاية مسيرته، ثم محمد صلاح الذى شاهدته في بداية مسيرته وهو في التاسعة عشرة من عمره."

وتابع قائلا: "خريستو ستويتشكوف. نهاية حياته المهنية. الشخصية والقوة والذكاء والعاطفة. المناقشات التي أجريناها حول فرقه في برشلونة ، وكيف لعبوا كانت تلك الأشياء عالقة معي دائمًا. ثم الثاني إنه مثير للاهتمام لأنه محمد صلاح. وبدأت العمل مع صلاح عندما كان عمره 19 عامًا."

وتابع: "في البداية ، نظرت إليه وأول شخص فكرت فيه كان خريستو بسبب القوة والسرعة والانفجار والقدم اليسرى والقدرة على القدوم من الخارج والقيام بأشياء لا تصدق. لذلك عرضت مقاطع لأهدافه على صلاح وتحدثنا عن أشياء اعتقدت أنها جعلت خريستو مميزة للغاية."

وأضاف: "لقد كان من الرائع بالنسبة لي مشاهدة صلاح يتطور كلاعب وكشخص. أسمع منه طوال الوقت. إنه رجل لا يصدق وأنا فخور به حقًا."

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وواصل: "بالنسبة لثالث فضل لاعب في مسيرتي فهذا أمر صعب لقد دربت يوري جوركايف إنه اللاعب الوحيد الذي دربته على الإطلاق والذي فاز بكأس العالم. من الواضح أن كارلوس فيلا لاعب مشابه لخريستو ستويتشكوف ومحمد صلاح. في الدوري كان مذهلاً. بيتر نواك ، لوبوس كوبيك ولاندون دونوفان وكلينت ديمبسي ومحمد أبوتريكة. لست متأكدا من منهم يمكن أن يكون الثالث."

وعن أبوتريكة قال: "إنه أفضل قائد قمت بتدريبه."

وتابع: "عندما وصلت إلى مصر قالوا لي إنه كبير في السن. لم أختره في المباراة الأولى. لعبنا ودية ضد البرازيل في قطر. بدلا من الشكوى من عدم استدعائه قال في تصريحات إعلامية أنه لا يلعب كثيرا مع الأهلي وعليه أن يجبرنى على مشاهدة ما يكمنه عمله."

وأضاف: "ثم بدأ في اللعب قليلاً وفكرت على الفور إنه لا يزال مختلفًا عن جميع اللاعبين الآخرين. وبعد حادث بورسعيد ذهبت إلى النصب التذكاري ورأيت اللاعبين ورأيت وجوههم. وكنت أعرف ما رأوه في غرفة خلع الملابس وتحدثت بسرعة إلى تريكة في تلك الليلة وقلت: "سآتي لمشاهدة تدريب الأهلي الأسبوع المقبل وبعد ذلك أريد التحدث معك وذهبت بالفعل وتناقشنا بعدها عن إمكانية الوصول إلى كأس العالم، وأحضر قميصًا أعطاني إياه."

واستطرد: "كان قميص البرازيل 2014. وقلت في نهاية ذلك الاجتماع، انظر، أنا لا أعرف ما إذا كنت ستلعب 90 دقيقة أو 45 ، لكنني بحاجة إليك في هذا، وكان لا يصدق. عادت لياقته. ولعب بمستوى عالٍ بشكل لا يصدق. نظر الجميع إليه. إنه رجل رائع."