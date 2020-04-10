شكرا لقرائتكم مدحت العدل:طارق حامد عقدة نفسية لجماهير أحد الأندية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السيناريست مدحت العدل إن طارق حامد لاعب وسط الزمالك يمثل عقدة نفسية لجماهير أحد الأندية العربية. وكتب العدل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى توبتر :" طارق حامد الذي أعتبره أفضل لاعب مصري أخر 5 سنوات حتي في رأي المدربين الأجانب الذين دربوا المنتخب يبدو أنه يمثل عقدة نفسية لجماهير أحد الأندية العربية". أضاف :" طب طارق حامد أفضل لاعب مصري كمان مرة كمان مرة كمان مرة ".

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