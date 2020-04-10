مظهر عبد الرحمن: قطعت عقد الزمالك وقلت"أعتزل وأربي كلاب أحسن من الإهانة" .. الأهلي تعامل مع عاشور وفتحي بمبدأ المصلحة



قال مظهر عبدالرحمن، لاعب المقاولون العرب، وموناكو الفرنسي ، إنه بعيد عن مجال الكرة بصفة عامة أكتفي بالمتابعة فقط علي فترات، ولكن منذ سنتين تقريبا بدأت اعود تدريجيا للتركيز في مجال الكرة بسبب بلال ابني المحترف في صفوف باناثانيكوس اليوناني.

وتحدث عن اعتزاله لكرة القدم في في حوار :لليوم السابع" قائلا :"لا يوجد لاعب يتشبع من كرة القدم، ولكن ما حدث عند انضمامي للزمالك بالإضافة لبعض الظروف الشخصية والعائلية دفعتني لاتخاذ القرار، فانا وقعت للزمالك ولم يكن أحد يعلم عني شيء سوي أني لاعب في موناكو الفرنسي، وفوجئت بهجوم عليا وعلي أسرتي بطريقة بشعة فاتخذت وقتها قرارا بالابتعاد عن الكرة بالبلدي " قفلت من الكورة ".

وتابع:" عقب أول موسم في موناكو كنت استعد للانتقال الي الدوري البلجيكي، ولكن فوجئت بمكالمة من دكتور كمال درويش يعرض عليا الانضمام للزمالك ، وعقدت جلسات معه في القاهرة ، وقررت العودة لمصر موسم علي أن أعود مرة أخرى لأوروبا خاصة أني كنت أمور بظروف أسرية تتطلب وجودى هنا".

واستطرد قائلا : فوجئت أول ما مضت للزمالك بهجوم شديد ضدي وضد عائلتي لأسباب انتخابية وقتها وأمور ليس لي دخل فيها فقطعت العقد وقلت لمسئولي الزمالك " أنا هابطل كورة وأربي كلاب أحسن من الإهانة "، ووقتها كانت فترة القيد في أوروبا انتهت لاقرر الإعتزال رسميا.

بدأ عمر عبد الرحمن حياته الكروية في نادي المقاولون العرب وحصل معه علي بطولة كأس مصر 1995، وكأس الكؤوس الإفريقية عام 1996 ، ومنه الي المصري البورسعيدي قبل الانتقال الي فريق موناكو الفرنسي ، ليصبح اول محترف مصري في دوري الامراء، انه مظهر عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني السابق.

وانضم لمنتخب مصر في عهد الراحل محمود الجوهري، وخاض العديد من المباريات الودية والدولية مع الجنرال برفقة احمد حسام ميدو، مظهر عبد الرحمن الذي تحدث عن العديد من الكواليس والأسرار في الحوار التالي .

وأوضح عبدالرحمن أن الأهلي تعامل بمبدأ المصلحة مع الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، فهو طبق الاحتراف بداعي ان المدرب لا يرغب في وجود حسام عاشور، ورفض فكرة تطبيق الاحتراف من جانب احمد فتحي واتهمه بالخيانة.

كما أكد قائلا : حجة المدرب الأجنبي مش عايز عاشور ملهاش قيمة ، طول عمر الأهلي والزمالك بيفرضوا لاعيبة علي المدربين الأجانب ويقيدوهم ، وفي برشلونة قيدوا راكيتيتش رغما عن المدرب، الأهلي لو كان عايز يقيده كان هيقيده.

وضرب مظهر مثالا اخر قائلا : الأهلي قيد صالح جمعة رغم ان فايلر قالها صراحة ملوش مكان معايا في التمرين، والأهلي جدد لوليد سليمان رغم انه في مثل حالة عاشور الفنية والبدنية والمشاركات.