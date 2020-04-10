شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معلول يستعرض لحظات من يومياته فى الحجر المنزلى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لحظات من يومياته التى يقضيها حاليًا داخل أحد فنادق الاسكندرية، فى ظل الحجر المنزلى المفروض على الجميع، وتوقف النشاط الرياضى، خوفًا من تفشى فيرس كورونا.

ونشر معلول مقطع فيديو للحظات عبر صفحته على انستجرام، يستعرض خلاله التدريبات التى يخوضها من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وعدم التأثر بفترة توقف مسابقة الدورى والتدريبات الجماعية والتى قد تؤدى لهبوط مستوى اللاعبين وتدهور لياقتهم البدنية.

ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدني تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت، والمتوقف حالياً في العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وأكد الجهاز الطبي بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.