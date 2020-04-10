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جهاز ولاعبى الحرس يطمئنون على مصطفى الزنارى بعد جراجة الصليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم واللاعبين اتصالات هاتفية باللاعب مصطفى الزنارى عقب أجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح .  

وخضع مصطفى الزنارى مدافع فريق حرس الحدود لجراحة الرباط الصليبى بنجاح صباح اليوم عقب الاصابة التى تعرض لها خلال الايام الماضية ، وقام الجهاز الطبى لفريق حرس الحدود بقيادة الدكتور محمد سمكة بالاشراف على العملية الجراجية التى خضع لها اللاعب مصطفى الزنارى باحد المستشفيات الخاصة .  

وأجرى محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات، مشيرا إلى أنه يطمئن على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" . 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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