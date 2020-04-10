شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح أشرف صبحى: الوزارة لا تتدخل في الأمور المالية بين الأندية واتحاد الكرة الأهلي يؤجل تفعيل غرامة "خناقة" رمضان صبحي مع بادجي اتحاد الكرة يعلن مواعيد "كورسات لايف" للمدربين والإداريين الأوليمبياد وأزمة القيد يعرقلان رحيل كريم العراقي عن المصرى في الصيف Advertisements مجلس الأهلي يعقد ثانى اجتماعاته عبر "الفيديوكونفرانس" منتصف أبريل بيراميدز يدرس عرض أتلتيكو مينيرو البرازيلي لشراء كينو فايلر يتابع برنامج التدريب اليومى للاعبي الأهلي على فترتين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.