شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يستغل العزل الصحي المنزلي لرفع لياقته البدنية من البلكونة. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، على استغلال فترة العزل الصحي المنزلي وتوقف النشاط الرياضي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشارك السولية، بمجموعة من مقاطع الفيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام، اثناء تدريبه في منزله لرفع لياقته البدنية واستغلال الوقت الذي يقضيه داخل المنزل لإجراء بعض عمليات الاحماء، لحين عودة النشاط الرياضي مرة آخري.

وتألق السولية بشدة مع الأهلى خلال الموسم الحالى، خاصة بعد قدوم المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، كما لعب تعاقد الأهلى مع أليو ديانج دورا فى قدرة عمرو السولية على إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومى.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين، ونجح فى إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً فى فوزه بمباريات مهمة.

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ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.