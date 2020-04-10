شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تفعيل غرامة "خناقة" رمضان صبحي مع بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الاهلي تأجيل تفعيل غرامة الخصم من ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي آليو باجي بعدما تسببت ظروف تجميد النشاط الرياضي في خصم هذه الغرامة من راتب شهر مارس الماضي لثنائي الفريق الذى تشابك في أحدى تدريبات الاهلي قبل عدة أسابيع قبل توقف الدوري.

وتسببت مشادة رمضان صبحي مع بادجي مع إنهاء مران الاهلي يوم 16 مارس قبل أن يُعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة ضد الثنائي حيث أكد مدير الكرة أن ما حدث بين رمضان وبادجي أمر مرفوض تماما داخل الأهلي، ومن ثم تم توقيع غرامة مالية على الثنائي.

وكان من المفترض خصم الغرامة من راتب شهر مارس هذا لم يحدث ولم يتم تفعيل الغرامة حتى الأن.

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيد الرياضي والإداري.

ويعد الاجتماع المقبل هو الثانى الذى يعقده مجلس الأهلي بنظام «الفيديو كونفرانس»، حيث كان الأول قد عقد يوم 31 مارس الماضي،وذلك تماشيا مع توجيهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة، وتواجد الخطيب رفقة محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في مقر النادي بالجزيرة وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة ليتواصل من خلال رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة في سابقة تعد الأولى في تاريخها في اجتماعات مجلس الإدارة.