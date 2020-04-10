شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى عن تقليص عدد الأجانب فى الموسم القادم: "عدل" وقرار متأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، إن تقليص عدد الأجانب فى الموسم المقبل مع اعتبار اللاعبين القادمين من الدول العربية بمثابة لاعبين أجانب فى القائمة، يعد بمثابة قرار عادل –وفقا لرأيه-، قائلا: "ليس من العدل أن تضم بعض فرق الدورى المصرى 6 لاعبين ليسوا مصريين، هذا يؤثر على تكوين المنتخبات الوطنية بصورة كبيرة".

تابع عبد الناصر محمد لـ ”الخليج 365” إن تقليص عدد الأجانب فى لائحة اتحاد الكرة وتطبيق المسألة خطوة هامة لتكوين منتخب قوى حيث قال: "هناك ندرة فى المهاجمين فى مصر أن كل الفرق تقوم بالتعاقد مع مهاجمين أجانب مما يؤثر على المواهب الصاعدة بالدورى المصرى ويقتلها ولذا فنحن مع تقليص عدد اللاعبين الأجانب من أجل إفادة المنتخبات الوطنية بالمواهب المصرية".

وكان الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية فى الفترة الحالية، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصرى، بمد تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية شهر أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم.