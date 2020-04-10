شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مسئولو منتخب مصر الأول ، على قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى الموسم المقبل إلى 3 فقط بدلا من 4، وكذلك إلغاء قرار اعتبار لاعب من شمال افريقيا كلاعب محلى.

وأوضح مسئولو المنتخب أن هذا القرار يعود بالنفع على المنتخب الأول، حيث سيمنح الفرصة للاعبين المصريين بالمشاركة بشكل أقوى، وهو ما يساعد فى سد الثغرات التى يعانيها المنتخب خلال السنوات الاخيرة وهى مركز المهاجم الصريح والظهير الأيسر على سبيل المثال.

وتابع مسئولو المنتخب أن القرار أيضا سيساعد على ظهور وجوه جديدة للاستفادة منها فى المنتخبات الوطنية، كما سيساعد على منح الفرصة للاعبين جدد ويمكن أن يحصلوا على فرصة احتراف خارجية فى سن صغيرة كما حدث مع محمد صلاح ومحمد الننى نجما المنتخب وليفربول الانجليزى وبشكتاش التركى على التوالى.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

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ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كل من فرجانى ساسى ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد احداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى.

فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.