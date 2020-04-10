شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس عرض أتلتيكو مينيرو البرازيلي لشراء كينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولى نادى بيراميدز عدة العرض البرازيلى المقدم من نادى أتلتيكو مينيرو، من أجل الحصول على خدمات البرازلى ماركوس كينو نجم الفريق والمعار لنادى الجزيرة الإماراتي، حتى نهاية الموسم الجارى.

ويرغب نادى أتلتيكو مينيرو فى ضم البرازيلى كينو، لتدعيم صفوفه فى الموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يدرس مسئولى بيراميدز العرض المقدم والبت فيه، لاسيما وإنه من المتوقع أن يطلب نادى الجزيرة تجديد إستعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بشكل نهائى وحينها يتم المفاضلة بين العروض المقدمة للاعب واستطلاع رأيه.

وكان جريميو البرازيلي، قد عرض التعاقد مع كينو مقابل أربعة ملايين دولار فى إنتقالات الصيف الماضى، لكن بيراميدز رفض، قبل أن يوافق على إعارته إلى الجزيرة.

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وشارك البرازيلي كينو فى 12 مباراة مع الجزيرة الإماراتى خلال الموسم الجاري 2019-2020، قبل التوقف الحالى، وأحرز هدفين و5 تمريرات حاسمة.

وتولى حاليًا الكرواتى أنتى تشاتشيتش، القيادة الفنية لفريق بيراميدز، حيث قاد الفريق فى 8 مباريات بالدورى، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز توصياته للاعبى الفريق الأول بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.