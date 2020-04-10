حوار - مظهر عبد الرحمن: قطعت عقد الزمالك وقلت لدرويش "اعتزل احسن من الإهانة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوهري منعني من الانضمام للأهلي والزمالك وقال لي : هم عايزينك عشان انت في المنتخب ثابت البطل تفاوض معي في المصري .. وكمال درويش وراء عودتي من فرنسا الأهلي تعامل مع عاشور وفتحي بمبدأ المصلحة .. ولماذا تم قيد صالح جمعة رغم رفض فايلر ؟ بيراميدز سيحصل علي الدوري خلال 10 سنوات .. وأجهز أبني لقيادة هجوم فرنسا

بدا حياته في المقاولون العرب، حصل معه علي بطولة كأس مصر 1995، وكأس الكؤوس الإفريقية عام 1996 ، ومنه الي المصري البورسعيدي قبل الانتقال الي فريق موناكو الفرنسي ، ليصبح اول محترف مصري في دوري الامراء، انه مظهر عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني السابق.

انضم لمنتخب مصر في عهد الراحل محمود الجوهري، وخاض العديد من المباريات الودية والدولية مع الجنرال برفقة احمد حسام ميدو، مظهر عبد الرحمن الذي تحدث عن العديد من الكواليس والأسرار في الحوار التالي .

بداية أين اختفي مظهر عبد الرحمن فجأة بعد ان كنت أول محترف مصري في الدوري الفرنسي ؟

حاليا انا بعيد عن مجال الكرة بصفة عامة أكتفي بالمتابعة فقط علي فترات ، ولكن منذ سنتين تقريبا بدأت اعود تدريجيا للتركيز في مجال الكرة بسبب بلال ابني المحترف في صفوف باناثانيكوس اليوناني.

فترة ما قبل بلال .. هل ابتعادك عن الكرة بسبب تشبعك أم كان لأزمة انضمامك للزمالك دور ؟

لا يوجد لاعب يتشبع من كرة القدم، ولكن ما حدث عند انضمامي للزمالك بالإضافة لبعض الظروف الشخصية والعائلية دفعتني لاتخاذ القرار، فانا وقعت للزمالك ولم يكن احد يعلم عني شيء سوي اني لاعب في موناكو الفرنسي، وفوجئت بهجوم عليا وعلي اسرتي بطريقة بشعة فاتخذت وقتها قرارا بالابتعاد عن الكرة بالبلدي " قفلت من الكورة ".

ماذا حدث في أزمة انضمامك للزمالك ؟

عقب أول موسم في موناكو كنت استعد للانتقال الي الدوري البلجيكي، ولكن فوجئت بمكالمة من دكتور كمال درويش يعرض عليا الانضمام للزمالك ، وعقدت جلسات معه في القاهرة ، وقررت العودة لمصر موسم علي أن أعود مرة أخرى لأوروبا خاصة أني كنت أمور بظروف اسرية تتطلب وجودى هنا.

واستطرد قائلا : فوجئت اول ما مضت بهجوم شديد ضدي وضد عائلتي لاسباب انتخابية وقتها وامور ليس لي دخل فيها فقطعت العقد وقلت لمسئولي الزمالك " انا هابطل كورة واربي كلاب احسن من الإهانة "، ووقتها كانت فترة القيد في أوروبا انتهت لاقرر الاعتزال رسميا.

كيف ينتقل لاعب من المصري البورسعيدي لموناكو أحد اكبر اندية أوروبا مرة واحدة ؟

في بداية الامر لم اكن سانتقل الي موناكو والموضوع كله صدفة ، انا كنت رايح بريشيا الإيطالي عن طريق وكيل لاعبين إيطالي شاهدني في دورة ودية مع المنتخب ، قالي عاجبني لعبك وعندي عروض، قعدت معاه وقالي بريشيا في إيطاليا، وافقت.

خضعت للاختبار أسبوعين واديت مباراة ودية ، وقال لي هتسافر لانهاء متعلقاتك في مصر وتعود، فور عودتي لمصر اتصل بي وقال لي لن تذهب لإيطاليا ستحضر علي فرنسا لان مساعد موناكو شاهدني مع بريشيا وطلب التعاقد معي، وذهبت لفرنسا ووقعت علي الفور.

ذكرت انك أعلنت اعتزالك لغلق باب القيد في أوروبا .. لماذا لم تشارك مع أي نادي في مصر مؤقتا بدل الاعتزال ؟

الأندية التي عرضت عليا وقتها اللعب في مصر كان من الصعب ان أشارك معها فنيا، والمقاولون والمصري لم يكن لديهم سيولة مالية لدفع مستحقاتي ومستحقات موناكو ، كما اني كنت قررت الاعتزال بعد الهجوم المشين علي عائلتي في الزمالك.

فترة المنتخب .. كيف كانت العلاقة بينك وبين الراحل الجوهري ؟

بصراحة المدرب الوحيد الذي تعاملت معه، وكل البرامج التدريبية التي كنا نتدرب عليها تحت اشرافه وجدتها في فرنسا عند احترافي، وكان الجوهري يقوم بتدريبي يوميا في السابعة صباحا بصحبة إبراهيم سعيد لمدة ما يقرب من موسم كامل، فترة هروبه من الأهلي.

كنا نخوض المران في موفنبيك المطار والجبل علي طريق مصر الإسماعيلية، مضيفا : انضممت للمصري البورسعيدي لمدة موسم وخلال هذا الموسم كنت اتدرب منفردا مع الراحل محمود الجوهري والكابتن علاء نبيل، حيث اتفق الثنائي مع الراحل عبد الوهاب قوطة رئيس نادي المصري وقتها والكابتن محمود أبو رجيلة المدير الفني للفريق، ان اتدرب منفردا تحت اشراف الجوهري في القاهرة وانضم للمصري في المباريات فقط، وتم الاتفاق علي معظم فترات الموسم ، اللي كنت بتمرنه في مصر 96 لاقيته في أوروبا فتخيل كان فكره واصل لفين.

هل استشرته في الانتقال لموناكو ؟

اه طبعا ولكني اخبرته اني ساحترف في موناكو ، وهو بارك الخطوة لانه كان يرغب في احترافي ، لدرجة انه رفض انتقالي للأهلي والزمالك قبل الاحتراف وقت ان كنت في المصري حيث دخل القطبان في مفاوضات معي الا انه قال لي " اوعي تروح الأهلي او الزمالك دول عايزينك عشان انت في المنتخب "، انه اعظم مدرب في تاريخ مصر وليس من الأعظم.

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ابرز موقف بينك وبين الجوهري ؟

حدث موقف بيني وبينه الراحل الجوهري عندما قال : بعد مباراة ودية امام منتخب ليبيا وكنت غير موفق، ودخل الكابتن الغرفة وكنت جالس مع احمد حسام ميدو بنهزر ، فعنفني بطريقة السخرية قائلا : الكابتن بيعرف ان الملعب خلص لما يشوف الاعلانات ".

من تحدث معك من الأهلي قبل احترافك في فرنسا ؟

الراحل ثابت البطل تحدث معي هاتفيا وقال لي " احنا عايزينك في الأهلي شد حيلك "، ولكن مشورة الجوهري جعلتني اغلق الملف تماما.

ما رايك في طريقة تعامل الأهلي مع ملف حسام عاشور واحمد فتحي ؟

تابعت الازمة مؤخرا من وسائل الاعلام ، ولكني اري الأهلي تعامل بمبدأ المصلحة مع الثنائي، فهو طبق الاحتراف بداعي ان المدرب لا يرغب في وجود حسام عاشور، ورفض فكرة تطبيق الاحتراف من جانب احمد فتحي واتهمه بالخيانة.

كما اكد قائلا : حجة المدرب الأجنبي مش عايز عاشور ملهاش قيمة ، طول عمر الأهلي والزمالك بيفرضوا لاعيبة علي المدربين الأجانب ويقيدوهم ، وفي برشلونة قيدوا راكيتيتش رغما عن المدرب، الأهلي لو كان عايز يقيده كان هيقيده.

وضرب مظهر مثالا اخر قائلا : الأهلي قيد صالح جمعة رغم ان فايلر قالها صراحة ملوش مكان معايا في التمرين، والأهلي جدد لوليد سليمان رغم انه في مثل حالة عاشور الفنية والبدنية والمشاركات.

ما رايك في تجربة بيراميدز في الدوري المصري

بالطبع لن احكم عليها الان بالنجاح او الفشل لانها اثبتت نجاحها بالأرقام والتاهل لقبل نهائي الكونفيدرالية ووصيف الكأس ، واتوقع ان يحصل علي الدوري خلال 10 سنوات.

ماذا عن بلال ابنك ؟

انا عدت إلى مصر لاستقر هنا فترة حتي أعلم بلال الدين ووجود ربنا ، ولكني كنت اعده للعودة مرة اخري لاوروبا، وهو الان محترف في باناثانيكوس اليوناني ويسير بخطي ثابتة والاعلام يتحدث عنه بصورة جيدة، هو لاعب صغير 16 عاما، ويخوض المباريات مع الفرق الأكبر سنا.

كيف لاحظت موهبته ؟

بالصدفة عن طريق مشاركته في الاكاديميات الخاصة وفوجئت ان المدربين يتحدثون عن موهبته فقلت له : ل ترغب في احتراف كرة القدم، ووافق وبدأ في ادعداه بدنيا وفنيا ليكون مهاجم متميز في أوروبا وتحديدا فرنسا حيث يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية.

هل تلقي دعوات للانضمام لمنتخب الناشئين في مصر او فرنسا ؟

نعم تحدث معي الكابتن ربيع ياسين منذ فترة ولكنه اختفي فجأة و، ولكني قررت الموافقة علي دعوة منتخب فرنسا وكان سيخوض معهم معسكر في ابريل الجاري ولكن بسبب ظروف كورونا تم الغاء المعسكر.

لو جاءه عرض من الأهلي والزمالك هل ستوافق ؟

بالطبع لا انا اعده للعيشة في أوروبا ويكون من نجوم العالم في مركزه ، وأكدت له فترة تواجده في مصر ان الحياة هنا مؤقتة وان حياته الأساسية في أوروبا.



بلال مظهر المحترف في اليونان



بلال مظهر نجل مظهر عبد الرحمن



مظهر عبد الرحمن بقميص موناكو