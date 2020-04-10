شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن يقارن بين مواقف الأهلي مع فتحي والحضري والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق على العديد من القضايا التي تشغل اهتمام مسئولي القلعة الحمراء وجماهيره العريضة خلال الفترة الحالية، مثل مصير عودة أحمد فتحي ورأيه في عودة المغربي وليد أزارو وكذلك رحيل رمضان صبحي بنهاية الموسم الجاري.

وجاءت ردود نجم الأهلي السابق صادمة، وعكس توجه الكثير من عشاق القلعة الحمراء، وكانت آرائه أكثر واقعية ، وفقا للأسباب المحيطة به.

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ويترقب الوسط الكروي موقف إدارة النادي الأهلي من تجديد عقد أحمد فتحي حال تراجعه وقبوله العرض الأحمر بشأن التجديد، وذلك بعد خروج أنباء عن إمكانية تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد معه.

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وتوصل أحمد فتحي لاتفاق مع بيراميدز منذ فترة وأن عدم موافقته على عرض الأهلي جاء للفارق الكبير بين العرضين حيث عرض الأهلي على فتحي الحصول على 11 مليون جنيه سنوياً فيما وصل عرض بيراميدز لـ16 مليون جنيه سنوياً.

ولازالت احتمالية انتقال أحمد فتحي لنادي خليجي قائمة، بعد أن تلقى اللاعب تأكيدات من أكثر من وكيل بأن هناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدماته خاصة وأن حمد فتحي يعد حالياً لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأى نادي مجاناً.

جدير بالذكر ان أحمد بلال نجم الأهلى السابق قال في وقت سابق أن إستمرار أحمد فتحى فى الأهلى قرار لا مانع فيه ، فى حالة إحتياج الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر له فى الفترة المقبلة .

وأضاف بلال فى تصريحات خاصة أن فتحي لا يزال متواجدا داخل جدران النادى و مسألة فشل المفاوضات و إعادتها مجددا وفق لرؤية لجهاز الفنى و إدارة النادى فقط .