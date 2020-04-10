أرشيف الرياضة (7).. "أول نادِ يتوّج بالدوري من خارج القاهرة الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظلّت بطولة الدوري منحصرة بين ناديي العاصمة ـ مجازًا ـ الأهلي والزمالك وحين كسر نادٍ سيطرتهما كان من الجيزة وهو الترسانة موسم 1962/1963 حتى جاء الأولمبي من الإسكندية ليكون أول نادٍ يتوّج بالدوري من خارج القاهرة الكبرى.

الأولمبي هو بطل الحلقة السابعة من سلسلة أرشيف الدوري التي تُنشر تباعًا على موقع يلاكورة.

الأولمبي ـ الذي تأسس عام 1905 ـ كان يعيش فترة مجده خلال النصف الأول من الستينيات بقائمة لاعبين قادوه للتتويج بالدوري ثم الصعود لربع نهائي كأس أندية أفريقيا ـ دوري أبطال أفريقيا بمسماها الحديث ـ

نسخة 1965/1966 كانت تضم 12 فريقًا وهم بترتيب الجدول النهائي للموسم:"الأولميبي، الزمالك، الإسماعيلي، الترسانة، المحلة، الأهلي، المصري، السكة الجديد، الاتحاد السكندري، الطيران، اتحاد السويس والقناة".

وبدأ الأولميبي مشواره مع بداية شهر أكتوبر 1965 بالفوز بثلاثية مقابل هدف أمام القناة سجلها نجمه عز الدين يعقوب ليُعلن عن نفسه مبكرًا قبل السقوط في فخ التعادل في الأسبوع الثاني أمام السكة بهدف سجله أيضًا لاعبه عز الدين يعقوب قبل أن يُهزم في دربي الإسكندرية أمام الاتحاد ثم تدارك الأمر بتعادل جديد ولكنه سلبي هذه المرة أمام اتحاد السويس ـ في بداية لم يتوقع أحد أن تنتهي بتتويج الفريق السكندري في النهاية ـ.

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وبالفعل كان أداء الأولمبي متباينًا فتغلب على الأهلي بالجولة الخامسة بثنائية نظيفة سجلها عز الدين يعقوب وحلمي ثم سقط أمام الإسماعيلي في الجولة التالية بخماسية مقابل هدف ثم سقط أمام الترسانة بهدف في الوقت الذي كان يسير به الزمالك بخطى ثابتة رغم هزيمته في الأسبوع الرابع أمام القناة تجاه التتويج باللقب ففاز على المصري والطيران بسداسية نظيفة في الأسبوعين الثاني والثالث.

وظل أداء الأولمبي ونتائجه متباينة حتى الجولة العاشرة حين فاز عل المصري بهدفين مقابل هدف وانطلق قطاره ففاز في الأسبوع التالي 11 بثلاثية مقابل هدف أمام الزمالك وعلى القناة بثلاثية نظيفة ـ الأسبوع 12 ـ

ولم يهُزم بعدها الأولمبي في حين تعثر الزمالك خلال البطولة حتى وصلا للأسبوع الأخير ـ 22 ـ فكان الفريق السكندري متصدرًا بـ 28 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف.

وفاز في مباراة الأسبوع الـ 22 الأولمبي ليرفع رصيده إلى 30 بطلًا لأول مرة في تاريخه للدوري وخلفه الزمالك وصيفًا بـ 26 نقطة ثم الإسماعيلي ثالثًا برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن الترسانة صاحب المركز الرابع وبعدن المحلة برصيد 22 نقطة ثم الأهلي سادسًا برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن المصري السابع.

وكانت قائمة الأولمبي حينها: ضياء نصر، السيد محسن، مصطفي شتا، محمود بكر "المعلق الرياضي الراحل"، السكران، البوري، سعيد قطب "كابتن الفريق"، بدوي عبد الفتاح، حلمي سليمان، بحر جاسور، فاروق السيد، سعد موسي، عز الدين يعقوب "هداف الفريق"، محمود بدوي، إسماعيل اليمني، عادل حميده، أحمد زنجر و كلاوي.