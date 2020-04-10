إصابة أسطورة ليفربول بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تعرض أسطورة ليفربول الأسكتلندي كيني دالجليش للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بحسب بيان نشرته أسرة نجم "الريدز" السابق.
ووفقًا لصحيفة "ميترو" البريطانية، فإن دالجليش تم نقله للمستشفى يوم الأربعاء الماضي حيث أثبتت الفحوصات إلى أن العينة ظهرت إيجابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دالجليش لم يظهر عليه أي أعراض للمرض لكنه نقل للمستشفى حيث لا يزال بدون أعراض حتى هذه اللحظة.
وبحسب بيان أسطورة ليفربول، فإن يتطلع دالجليش صاحب الـ69 عامًا إلى العودة للمنزل قريبًا.
جدير بالذكر أن دالجليش انتقل إلى ليفربول قادمًا سيلتيك الأسكتلندي خلال عام 1977ليحقق رفقة "الريدز" ستة ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس دوري وكأس السوبر الأوروبي وثلاث كؤوس أوروبية.
أما على الصعيد الفني، فحقق نجم ليفربول رفقة فريقه ثلاثة ألقاب دوري بجانب التتويج مرتين بكأس الرابطة الإنجليزية.
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