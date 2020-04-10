منافس الأهلي.. الوداد يرفض التفريط في نجومه بسبب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن العديد من نجوم فريق الوداد البيضاوي ارتبطوا بالرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.
صحيفة "المنتخب" المغربية، أكدت أن الخماسي محمد نهيري وبديع أووك والشيخ كومارا ووليد الكرتي وإسماعيل الحداد لديهم عروض من أندية مصرية وسعودية وإماراتية.
وبحسب الصحيفة المغربية، فإن سعيد الناصيري رئيس الوداد لن يفرط في أي لاعب خاصة أنهم يعتبرون العمود الفقري في التشكيلة الودادية.
وأضافت الصحيفة أن الناصيري يرغب في الاحتفاظ بالأعمدة الأساسية في فريقه من أجل التتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي.
ومن المقرر أن يواجه الوداد المغربي نظيره الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب على أن تكون مباراة الإياب في مصر.
وسيواجه الفائز من لقاء الأهلي والوداد، أي من الزمالك أو الرجاء المغربي في المباراة النهائية والتي ستقام بالكاميرون.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس العديد من السيناريوهات بشأن موعد مباراتي نصف النهائي من البطولة القارية والتي ستقام في بداية الشهر المقبل نظرًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
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