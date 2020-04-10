برادلي: أخبرت صلاح أنه يشبه ستويتشكوف.. وأبو تريكة أفضل قائد دربته بمسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

تحدث بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بأنه عندما تولى تدريب محمد صلاح في بداية مسيرته أخبره أنه يشبه هداف كأس العالم 1994 هريستو ستويتشكوف، كما قال أن محمد أبو تريكة أفضل قائد دربه في مسيرته.

وتحدث برادلي عن أفضل 3 لاعبين دربهم خلال مسيرته خلال حواره مع "سبورتس إوليستراتد" الأمريكي، قائلًا أنهم؛ هريستو ستويتشكوف في نهاية مسيرته، أما اللاعب الثاني فهو محمد صلاح "الذي توليت تدريبه عندما كان سنه 19 عامًا"، والثالث هو يوري دجوركاييف.

وأبدى رأيه في صلاح، قائلًا: "في البداية نظرت إليه ومن الوهلة الأولى قلت أنه أقرب شيء إلى هريستو، بسبب القوة والسرعة وقدمه اليسري وقدرته على القدوم من الأطراف إلى العمق والقيام بأشياء رائعة، لذا أطلعت صلاح على مشاهد لستويتشكوف وأخبرته بأشياء كنت مقتنع بأنه سر نفوق هريستو."

واختار برادلي، محمد أبو تريكة ليكون أفضل قائد دربه في تاريخه: "يمكن أن أختر أبو تريكة في قائمة أفضل لاعب دربته، كما أنني سأورده كأفضل قائد أيضًا."

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واستفاض في حديث عن لاعب الأهلي السابق، قائلًا: "عندما وصلت إلى مصر، قال الناس لي أنه كبير في السن، ولم اختره لأول مباراة، لعبنا مباراة ودية أمام البرازيل في قطر، وبدلًا من الاعتراض على القرار، خرج للناس وقال أنه لم يكن يلعب كثيرًا، ويجب ان أُظهر لبوب ما استطيع القيام به."

وواصل: "بعد ذلك بدأ في المشاركة بعض الشيء، وقلت أنه مختلف عن اللاعبين الأخرين، وجاء حادث بورسعيد وذهبت في اليوم التالي إلى الجنازة، وشاهدت لاعبين وشاهدت وجوههم، وأنا أعلم ما الذي حدث داخل غرف خلع الملابس."

وأردف: "لقد تحدثت سريعًا إلى أبو تريكة في هذه الليلة، وقال أنه سيذهب للتدريب الأسبوع التالي مع الأهلي، وبعد ذلك أريد الحديث إليك، وذهبت إلى الأهلي، وفي النهاية قلت هل لديك وقت للحديث؟ ولم يكن أحد يعلم فقد أتى إلى فندق إقامتي وجلسنا في الطابق الأعلى، وتحدثنا عن فرص كأس العالم وجلب قميص منحه لي."

واختتم موقفه مع اللاعب: "لقد كان قميص كأس العالم 2014، وقلت في نهاية هذا الاجتماع، لأنه لم يكن يلعب بعد لمدة 90 دقيقة، انظر لا أعلم إن كنت ستشارك 90 أو 45 دقيقة، لكن أريدك معنا في هذا العمل، وكان رائعًا واستعاد مستواه البدني ولعب في مستوى رائع وكل نظر إليه كلاعب رائع ولذلك وبسبب كل هذا أعتقد أنه تريكة."