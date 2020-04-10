فتحي يتفاعل مع جمهور الأهلي عبر "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تفاعل أحمد فتحي، لاعب الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مع عدد من متابعيه على موقع" انستجرام"، ويأتي ذلك بعد رفضه عرض الأهلي بالتجديد موسمين والحصول على 11 مليون جنيه خالصة الضرائب في الموسم الواحد.
فتحي أعاد نشر صورته التي نشرها أحد متابعيه، والذي علق عليها الأخير بعبارة" أنا لسة عندي أمل انه ممشيش وهيختم عندنا، 12 عام من الرجولة، مقصرش في ماتش، أفضل باك يمين في تاريخنا".
ونشر استوري أخر لأحد متابعيه حمل صورة لاعب الأهلي في أحد مباريات الفريق مكتوب عليها عبارة" أرجل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، الجوكر".
وفي نفس السياق أعاد لاعب الأهلي نشر "استوري" خاص بأحد متابعيه يحمل عبارة" ولو كل الناس ضدك كفاية ربنا موجود ومطلع عليك، الجبال لا تتأثر وانت عشت وهتعيش جبل، زي ما فرحتنا كتير جه الوقت نكون جنبك وندعمك، دمت لنا كابتن يا جوكر".
وكانت أنباء قد ترددت عن فشل انتقال أحمد فتحي لصفوف بيراميدز، بسبب عدم رغبة المدير الفني الكرواتي للفريق أنتي تشاتشيتش التعاقد مع اللاعب.
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