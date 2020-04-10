محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الموسم الجاري 2019/2020 تألق لاعب الأهلي المُعار لإنبي محمد شريف قبل توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، الخليج 365 توجه بعد أسئلة بعيدة عن الكرة وجاءت كالتالي:
*لو لم تكن لاعبًا لكرة القدم.. ماذا كنت ستعمل؟
- مديرًا فنيًا أو محلل أداء فأحب الكرة كثيرًا.
*ماالذي اكتشفته بنفسك خلال فترة الحظر؟
- قدرتي على البقاء في المنزل لاعب الكرة لم يعتاد على ذلك.
*هل دخلت المطبخ؟
- لا.
* بتتواصل مع فريقك؟
- طبعًا على جروب واتساب وجروب النادي.
*لو رجعت بآلة الزمن.. أخبرنا عن قرار كنت ستغيره؟
لا أشعر بالندم على أي قرار لذا لن أغير أي قرار.
*أي دوري تتمنى اللعب به؟
- الاسباني فهو دوري ممتع.
*نصيحتك لجمهورك؟
-اقعدوا في البيت لسلامتكم وصحتكم.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم في العزل...محمد شريف لمصراوي: لو لم أكن لاعبًا لأصبحت مديرًا فنيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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