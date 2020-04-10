نجوم في العزل...محمد شريف لمصراوي: لو لم أكن لاعبًا لأصبحت مديرًا فنيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الموسم الجاري 2019/2020 تألق لاعب الأهلي المُعار لإنبي محمد شريف قبل توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، الخليج 365 توجه بعد أسئلة بعيدة عن الكرة وجاءت كالتالي:

*لو لم تكن لاعبًا لكرة القدم.. ماذا كنت ستعمل؟

- مديرًا فنيًا أو محلل أداء فأحب الكرة كثيرًا.

*ماالذي اكتشفته بنفسك خلال فترة الحظر؟

- قدرتي على البقاء في المنزل لاعب الكرة لم يعتاد على ذلك.

*هل دخلت المطبخ؟

- لا.

* بتتواصل مع فريقك؟

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- طبعًا على جروب واتساب وجروب النادي.

*لو رجعت بآلة الزمن.. أخبرنا عن قرار كنت ستغيره؟

لا أشعر بالندم على أي قرار لذا لن أغير أي قرار.

*أي دوري تتمنى اللعب به؟

- الاسباني فهو دوري ممتع.

*نصيحتك لجمهورك؟

-اقعدوا في البيت لسلامتكم وصحتكم.