كريستيانو رونالدو تحت النار بسبب خرقه قواعد العزل الصحي، من أجل فقدانه لكرة القدم، حيث ظهر في مقاطع فيديو وصور وهو يتدرب في إحدى ملاعب جزيرة مديرا البرتغالية.

واستقبل المهاجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عاصفة من الهجوم الحاد بسبب تدربه في ملعب ماديرا، رغم إجراءات الحجر الصحي السارية في البرتغال، تصديًا لتفشي وباء فيروس كورونا.

وخرج رونالدو من منزله وقرر نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا يوم الخميس، منتهكاً بذلك قواعد الحجر الصحي، حيث شوهد وهو يمارس مرانه بالملعب، حسبما أفادت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية.