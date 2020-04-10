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كريستيانو رونالدو تحت النار بسبب خرقه قواعد العزل الصحي، من أجل فقدانه لكرة القدم، حيث ظهر في مقاطع فيديو وصور وهو يتدرب في إحدى ملاعب جزيرة مديرا البرتغالية.
واستقبل المهاجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عاصفة من الهجوم الحاد بسبب تدربه في ملعب ماديرا، رغم إجراءات الحجر الصحي السارية في البرتغال، تصديًا لتفشي وباء فيروس كورونا.
وخرج رونالدو من منزله وقرر نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا يوم الخميس، منتهكاً بذلك قواعد الحجر الصحي، حيث شوهد وهو يمارس مرانه بالملعب، حسبما أفادت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية.
ويقضي لاعب ريال مدريد السابق فترة العزل بمسقط رأسه، في إحدى منازله الفارهة التي تضم معه باقي أفراد أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة، حيث إن إجراءات الحجر الصحي في ماديرا ليست صارمة مثلما هو الحال في إسبانيا وإيطاليا.
ويمكن لسكان ماديرا الخروج وشراء احتياجاتهم وأيضاً ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لوقت وجيز خلال اليوم، وهو ما استغله اللاعب ليتدرب في الملعب، الأمر الذي لم يلقَ استحسان أغلبية البرتغاليين.
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وخرج “بدرو راموس” مسؤول الصحة في منطقة ماديرا ليصرح«لا يملك رونالدو تصريحاً خاصاً للتدريب. لديه الحق في المران طالما لم يخترق اللوائح، مثل جميع المواطنين. لا يحظى بأي امتياز».
يذكر أن هناك العديد من الشائعات حامت في الفترة الماضية حول الدون، وإمكانية رحيله عن ناديه يوفنتوس، في ظل عدم تمكن الأخير من تحمل راتبه الضخم في الوقت الذي تؤثر فيه الأزمة الفيروسية على كافة الأندية.
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