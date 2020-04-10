الامارات | عمر السومة: أحلم باللعب لريال مدريد.. ولا أفكر بغير الأهلي "عربياً"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أبريل 2020 قال النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي لكرة القدم أنه يحلم باللعب لفريق ريال مدريد الإسباني.

وأعرب السومة عن سعادته بتواجده مع الأهلي السعودي في الفترة الحالية، كما نفى تفكيره في خوض أي تجربة احترافية عربية بعيدا عن النادي الأهلي.

وقال السومة في تصريحات لشبكة قنوات "أبوظبي" الرياضية الإماراتية إن حلمه هو اللعب لريال مدريد فقط، مؤكدا على سعادته بالأرقام التي حققها مع الفريق طوال ستة أعوام.

كما أعرب السومة عن اعتزازه بتجربته مع نادي القادسية الكويتي قبل الانتقال للأهلي في موسم 2014 - 2015.

وأشار السومة إلى ثقته في القيادة السعودية وقدرتها على محاربة أزمة كورونا التي بسببها أوقف نشاط كرة القدم. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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