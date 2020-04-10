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الامارات | زيدان يضع عينه على بديل راموس أو فاران

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الإسباني لكرة القدم، يرغب في تعزيز صفوف الفريق بضم لاعب قلب الدفاع الفرنسي دايوت أوباميكانو من لايبزغ الألماني.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أن زيدان يرى اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، بديلا مثاليا لسيرخيو راموس أو رافاييل فاران، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تحيط بمستقبل إيدير ميليتاو مدافع الفريق.

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 وأشار موقع «فوتبول إسبانيا» إلى أن تألق أوباميكانو مع لايبزغ لفت إليه أنظار عدة أندية كبيرة في أوروبا.

 وأوضح أن تقارير في فبراير ربطت اسمه بنادي ، كما تحدثت تقارير أخرى عن أنه يشكل هدفا لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي أبدى حاجته لتعزيز دفاعه هذا الصيف.

وأدى أوباميكانو دورا بارزاً في الانطلاقة القوية للايبزغ هذا الموسم في الدوري الألماني حتى دخل إطار المنافسة على اللقب، كما وصل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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