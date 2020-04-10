الامارات | بالصور.. رونالدو يدعو الجمهور البقاء بالبيت ويتجول في البرتغال دون كمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رونالدو يدعو الجمهور البقاء بالبيت ويتجول في البرتغال دون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره بكسره قواعد الحجر الصحي المنزلي الذي دعى إليه بنفسه عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ خرج في جولة بجزيرة ماديرا مسقط رأسه، بحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية.

وقالت الصحيفة على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الجمعة إن "رونالدو شوهد وهو يتدرب في ملعب ديبورتيفو ناسيونال في جزيرة ماديرا، وبدون قفازات او كمامة الأمر الذي أزعج عشاقه"، خشية إصابته بالفيروس الذي أصاب أكثر من 13 ألفاً، وتسبب بوفاة 409 شخصاً في البرتغال حتى مساء اليوم الجمعة.

المفارقة أن رونالدو يعد أحد أكثر اللاعبين الذين يدعون للبقاء بالمنزل ووجه أكثر من تحدٍ بدني لزملاءه عبر سلسلة من الفيديوهات التي بلغ فيه الحال إلى قص شعره في منزله على يد زوجته جورجينا.

وتداول متابعو النجم البرتغالي تصريحات لمدير الصحة في مدينة ماديرا بيدرو راموس قال فيها: "إن كريستيانو رونالدو خالف القوانين خصوصاً أنه لا يملك إذناً بالتدريب في الملعب".

نتساءل.. ما موقف نادي يوفنتوس من جولة اللاعب الخارجة عن قوانين الحجر الصحي؟ خصوصاً أن "البيانكونيري" يعتبر بين أكثر الأندية المتضررة من تفشي فيروس كورونا، بإصابة أكثر من لاعب بالفيروس يتقدمهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

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وكانت صحيفة "أس" الإسبانية نشرت صوراً قبل أيام لزوجة رونالدو "جورجينا" تتسوق بمدينة فونشال يصطحبها حراسها الشخصيين في محلات تجارية معروفة بالأزياء وعالم الموضة، غير مبالية بتعليمات حظر التجوال في البرتغال، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى الجماهير خوفاً على لاعبيهم المفضل.