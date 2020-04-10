شكرا لقرائتكم فيفا يدعم اتحاد الكرة المصري بمبلغ مالى بسبب جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أنه سيصرف لأعضائه الـ211 دفعة أخرى مقدما من برنامج "فوروارد" كجزء من المساعدة المالية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا خلال بيان ورسالة بالفيديو من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، حيث ذكر خلالها أن الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية.

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وقال إنفانتينو إنه طلب إلغاء شرط الوفاء بالمعايير الإضافية لعامي 2019 و2020 من أجل دفع المبلغ بالكامل للاتحادات الأعضاء.

وأعلن الفيفا خلال الجمعية العمومية (كونجرس) 2019 أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على 1.75 مليار دولار من برنامج "فوروارد" للنهوض بكرة القدم حول العالم.

وقال إنفانتينو أيضا أن الفيفا بدأ مشاورته بشأن من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ، الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة.