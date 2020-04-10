شكرا لقرائتكم اشرف صبحى: أزمة الزمالك و الجبلاية الخاصة بمستحقات الكاف لاتخص وزارة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الأزمة بين الزمالك و اتحاد الكرة ، و الخاصة بمستحقات القلعة البيضاء لدى الإتحاد الأفريقى كاف ، لاتخص وزارة الرياضة

وقال اشرف صبحى فى تصريحات خاصة لسوبر كورة أن أى أمور مالية بين الاندية و اتحاد الكرة ، لا دخل لوزارة الرياضة فيها، بل هو من اختصاص الشئون القانونية فى طرفى أى أزمة ، سواء فى الجبلاية او النادى ، دون تدخل من الوزارة .

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وكان الاتحاد الأفريقى كاف ارسل الى نادى الزمالك مبلغ 275 الف دولار عن طريق اتحاد الكرة ، من مستحقاته عن المشاركة بدورى ابطال افريقيا والكونفدرالية الماضية ، وتم ايداع المبلغ فى خزينة اتحاد الكرة من مديونيات الزمالك وان هناك اتفاق بين الاتحاد و النادى بسداد المتأخرات من مستحقات الابيض فى الاتحاد الافريقى .

وأرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابا رسميا لوزارة الرياضة، ردا على شكوى الزمالك ضد الجبلاية بسبب مستحقات القلعة البيضاء لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال اتحاد الكرة في رده أن الزمالك مديون بمبالغ مالية لاتحاد الكرة والمدير المالي للنادي وافق على التنازل عن مستحقات الزمالك لدى الكاف لصالح الجبلاية لسداد مديونيات النادي، ووقع على تعهد رسمى بهذا الأمر ، و ذلك بعد أن تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة، تستفسر فيه عن أزمة مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"