شكرا لقرائتكم كاسونجو مهدد بالبقاء في الزمالك حال تمسك الجبلاية بتقليص عدد الأجانب لـ 3 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك دائرة الخطر في حالة تمسك اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في كل فريق الموسم المقبل الي 3 لاعبين فقط، واحتساب لاعبي شمال افريقيا كلاعب اجنبي في قائمة الفريق.

يمتلك الزمالك داخل قائمته الموسم الحالي 4 لاعبين أجانب عقب رحيل المغربي خالد بو طيب والتونسي حمدي النقاز في منتصف الموسم قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، ولاعبو الزمالك الأجانب هم التونسي فرجاني ساسي والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي والكونغولي كاسونجو، بخلاف تواجد لاعبين أجانب يرتبطون بعقود خارجية مع الزمالك عقب اعارتهم في بداية الموسم وهم النيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب، والايفواري رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري والمغربي حميد أحداد المعار للرجاء المغربي.

وبالمقارنة بين الأجانب الأربعة المتواجدين فعليا في قائمة الزمالك الان سنجد ان كاسونجو هو أقل لاعبي الزمالك افادة مع الاعتبار انه عائد في منتصف الموسم بعد عدم استكمال اعارته مع فريق الوداد المغربي، والتقرير التالي يبين الفرق بين الأجانب الأربعة .

التونسي فرجاني ساسي : شارك مع الزمالك هذا الموسم في 23 مباراة احرز هدفين وصنع هدفين.

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المغربي أشرف بن شرقي : شارك مع الزمالك هذا الموسم في 21 مبارةا احرز 9 اهداف وصنع 5 اهداف.

المغربي محمد اوناجم : شارك مع الزمالك هذا الموسم في 22 مباراة أحرز 3 اهداف وصنع 4 اهداف.

الكونغولي كاسونجو : شارك مع الزمالك هذا الموسم في 4 مباريات فقط منذ عودته في يناير الماضي ولم يحرز أهداف.