شكرا لقرائتكم أحمد الكأس ينعي طلعت فواز لاعب الاتحاد السكندري السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الكأس نجم المنتخب الوطني السابق، علي نعي طلعت فواز لاعب الاتحاد السكندري السابق الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشر احمد الكاس صورة للراحل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتباًُ : "أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الكرة المصرية فى وفاة الكابتن طلعت فواز نجم الاتحاد السكندري في عصره الذهبي، ووكيل اتحاد الكرة الأسبق ورئيس منطقة الإسكندرية الأسبق أيضا، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء".



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توفى، فجر اليوم، طلعت فواز نجم الاتحاد السكندرى السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، عن مر ناهز 78 عاما بعد تدهور حالته الصحية، وستشيع الجنازة بعد ظهر اليوم الجمعة من المنارة باب 3.

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شغل طلعت فواز عدة مماصب منها عضوية اتحاد الكرة ورئيسا لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم وأيضا عضو مجلس زعيم الثغر وكان من الجيل الذى حقق كاس مصر مع الاتحاد السكندرى عام 1963، حيث كان يلعب كظهير ايمن وشارك في مباريات منتخب مصر.

يذكر أن ، اتحاد الكرة قد نعي طلعت فواز نجم الاتحاد السكندري السابق، بعد وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 78 عاما، وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه، الكابتن طلعت فواز عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه وكل محبيه الصبر الجميل".