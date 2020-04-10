شكرا لقرائتكم إنفانتينو: منافسات كرة القدم لن تستأنف إلا بعد أن تصبح الأمور أمنة بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن منافسات كرة القدم، لن تستأنف إلا بعد أن تصبح الأمور أمنة بنسبة 100 %، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال إنفانتينو، فى رسالة عبر الفيديو:" أولويتنا الأولى، التي سنستخدمها لمسابقاتنا ونشجع الجميع على اتباعها، هي أن الصحة تأتي فى المقام الأول".

أضاف السويسرى حديثه قائلا:"لا يمكنني التأكيد علي أهمية هذا بدرجه كافيه، لا مباراة ولا منافسة ولا الدوري يستحق المخاطرة بحياة إنسان واحد".

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اختتم رئيس الفيفا، قائلا:"إذا كان علينا أن ننتظر فترة أطول، فيجب أن نفعل ذلك، من الأفضل الانتظار لفترة أطول قليلا من المخاطرة، سيكون من غير المعقول إجبار المسابقات على الاستئناف إذا لم تكن الأمور أمنة بنسبة 100٪".

كان الاتحاد الدولى، قد أصدر مجموعة من التوصيات المهمة، من أجل إستكمال الموسم الحالى، لينهى فكرة الإلغاء، من أهمها تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى.

كما سمح الفيفا، لكل اتحاد محلى، أن يحدد متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية، بحيث تكون بين نهاية الموسم الحالى وبداية الموسمم الجديد.