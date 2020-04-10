شكرا لقرائتكم أرسنال يساهم بوجبات مجانية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إنه سيوفر أكثر من 30 ألف وجبة مجانية ومنتجات النظافة الشخصية والصحية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا في مجتمعه المحلي ضمن خطة لمواجهة الجائحة.

وتعهد النادي الواقع في شمال لندن أيضا بالتبرع بمئة ألف جنيه استرليني (124264 دولارا)لمؤسسات محلية مع تخصيص 50 ألف استرليني إضافية للتبرع لصندوق أزمة كوفيد-19.

وقال النادي في بيان: تعاونت مؤسسة أرسنال مع إحدى الكنائس المحلية لتقديم 15 طنا من إمدادات الطوارئ إلى منطقة إيزلينغتون. تشكل هذه المبادرة جزءا من استجابة أوسع لمواجهة كوفيد-19 عبر

مشاركة أرسنال في نقل عمال هيئة الصحة الوطنية.

وأعلن ناديا مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز تقديم حزمة من المساعدات أمس الخميس لدعم هيئة الصحة الوطنية في مكافحة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص في البلاد حتى الآن.