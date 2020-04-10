شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعقد ثانى اجتماعاته عبر "الفيديوكونفرانس" منتصف أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً منتصف شهر أبريل الجاري عبر خاصية الفيديوكونفرانس من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيد الرياضي والإداري. ويعد الاجتماع المقبل هو الثانى الذى يعقده مجلس الأهلي بنظام «الفيديو كونفرانس»، حيث كان الأول قد عقد يوم 31 مارس الماضي،وذلك تماشيا مع توجيهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة، وتواجد الخطيب رفقة محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في مقر النادي بالجزيرة وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة ليتواصل من خلال رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة في سابقة تعد الأولى في تاريخها في اجتماعات مجلس الإدارة.

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